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Bio Psy: склонность к развитию симптомов ПТСР связана с особыми гормонами

Bio Psy: склонность к развитию симптомов ПТСР связана с особыми гормонами

Ученые из Швейцарского федерального технологического института Лозанны (EPFL) выяснили, что вероятность развития посттравматического стрессового расстройства (ПТСР) после эмоциональных потрясений связана с низким уровнем гормонов глюкокортикоидов в организме.

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