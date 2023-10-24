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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Подопечный Хаккинена Маини из «Ф-2» присоединился к Академии «Альпин»

«Альпин» объявила о подписании Куша Маини в программу развития гонщиков. 23-летний индиец проводит дебютный сезон в «Формуле-2», где занимает 11-е место.

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