Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Почему Европу отстранили от переговоров по Украине? У оружейных баронов -своя версия

Почему Европу отстранили от переговоров по Украине? У оружейных баронов -своя версия

Глава гиганта немецкого ВПК Rheinmetall Армин Паппергер дал большое интервью британской Financial Times, в котором изложил свою версию того, почему Европа оказалась отодвинута от реальных переговоров по Украине, несмотря на то, что вложила в финансирование Киева сотни миллиардов евро.

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