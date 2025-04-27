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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Гончаренко об 1:0 с «Ахматом»: «Не лучший по качеству матч «Пари НН». Такие концовки нравятся болельщикам – все стояли на ногах»

– Если взять качество игры как в первом, так и во втором таймах, мы могли лучше распоряжаться мячом, чтобы выходить на половину поля соперника.

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