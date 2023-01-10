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Мартинес возглавил Португалию, Бэйл закончил карьеру, Льорис ушел из сборной, Ле Гре извинился перед Зиданом, Роналду может сыграть против «ПСЖ» и другие новости

Мартинес возглавил Португалию, Бэйл закончил карьеру, Льорис ушел из сборной, Ле Гре извинился перед Зиданом, Роналду может сыграть против «ПСЖ» и другие новости

1. Роберто Мартинес стал новым тренером сборной Португалии. Он сообщил, что рассчитывает на Криштиану Роналду.

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