Axios сообщил об изменении ситуации в Ормузском проливе в пользу США

Соединенные Штаты изменили ситуацию в Ормузском проливе, добившись контроля. По заявлениям американских властей, это может стать переломным моментом в войне с Ираном, которая началась 28 февраля, и привести к выгодной сделке с Тегераном.
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