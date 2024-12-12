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Китай

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Континентальная часть Китая раскритиковала власти ДПП за пожертвование тайваньской компании TSMC ради благосклонности США

Пекин, 11 декабря /Синьхуа/ -- Тайваньская компания по производству полупроводников Taiwan Semiconductor Manufacturing Company /TSMC/ стала "клятвой верности", используемой властями Демократической прогрессивной партии /ДПП/ для привлечения благосклонности от США, заявила в среду официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

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