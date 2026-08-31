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Спорт Уик-Энд

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Почему Андрей Мостовой из «Зенита» не перейдет в «Динамо»? Неожиданный ответ

Почему Андрей Мостовой из «Зенита» не перейдет в «Динамо»? Неожиданный ответ

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался о будущем вингера «Зенита» Андрея Мостового. Эксперт отметил, что, по его информации, питерский клуб отказал московскому «Динамо», которое хотело получить игрока.

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