Захарова: Отношение США к МУС говорит о расслоении сознания чиновников

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что последние слова представителей Белого дома касательно расследования Международного уголовного суда (МУС) действий Израиля в Газе являются абсурдными.
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