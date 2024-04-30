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Захарова: Отношение США к МУС говорит о расслоении сознания чиновников

Захарова: Отношение США к МУС говорит о расслоении сознания чиновников

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел (МИД) Мария Захарова заявила, что последние слова представителей Белого дома касательно расследования Международного уголовного суда (МУС) действий Израиля в Газе являются абсурдными.

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