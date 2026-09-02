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Газета.ру

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Экс-футболист Бубнов о Месси: на чемпионате мира он выполнял роль пугала

Экс-футболист Бубнов о Месси: на чемпионате мира он выполнял роль пугала

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Бубнов заявил на YouTube-канале «Коммент.Шоу» что на чемпионате мира 2026 года аргентинец Лионель Месси выполнял роль пугала.

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