❗️ Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег, сообщили в МЧС России.
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❗️ Операция по спасению экипажа с танкера «Волгонефть 239» завершена Все 14 человек благополучно эвакуированы на берег, сообщили в МЧС России.