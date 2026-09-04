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В Литве на табло электрички заметили объявления на русском языке

В Литве на табло электрички заметили объявления на русском языке

В одной из литовских электричек, следовавшей по маршруту Вильнюс — Марцинконис, на табло появились сообщения на русском языке: "Пятница, 4 сентября 2026" и "Следующая остановка".

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