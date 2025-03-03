В полиции рассказали о новой схеме похищения личных данных россиян

Аферисты используют кнопку «Отписаться» Телеграм-канал Управления по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области рассказа о новой мошеннической схеме.
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