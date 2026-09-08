1657-й день спецоперации. На Украине опубликованы подробности мирного плана в американской версии — бандеровцам не понравилось Армия России развивает успехи на всех участках — за исключением Краснолиманского (север ДНР), на котором враг, неся огромные потери, непрерывно атакует.
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