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Украинский фронт, главное за сутки: ГрВ «Днепр» прорвала оборону ВСУ в Степногорске и окружает Орехов

Украинский фронт, главное за сутки: ГрВ «Днепр» прорвала оборону ВСУ в Степногорске и окружает Орехов

     1657-й день спецоперации. На Украине опубликованы подробности мирного плана в американской версии — бандеровцам не понравилось Армия России развивает успехи на всех участках — за исключением Краснолиманского (север ДНР), на котором враг, неся огромные потери, непрерывно атакует.

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