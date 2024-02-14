Украинские хакеры разместили на 160 сайтах угрозы уклонистам от мобилизации

unsplash.com/Towfiqu barbhuiya Хакеры из националистической группы "Украинская национальная соборная держава" (УНСД) взломала не менее 160 сайтов, разместив на них призывы вступать в Вооруженные силы Украины (ВСУ), при этом угрожая уклонистам от мобилизации расправой.