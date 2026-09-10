Мадьяр: Венгрия требует от ЕС компенсации за отказ от нефти и газа из России

Власти Венгрии будут добиваться включения в новый семилетний бюджет Евросоюза выплат компенсаций странам сообщества за отказ от поставок российских энергоносителей.
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