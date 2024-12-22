Экс-игрок Пономарев о возвращении России: нас без конца унижают и унижают

Бывший защитник сборной СССР Владимир Пономарев признался, что не верит в слова президента Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова, согласно которым сборную России и российские клубы могут вернуть на международную арену в 2025 году.
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