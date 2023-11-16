Бьюти-план для сияющего образа: готовим лицо к Новому году Алёна ЮрьеваПраздничный сезон подходит, и ты хочешь выглядеть великолепно? Не волнуйся, мы подготовили идеальный план, чтобы добавить лицу свежести и избавиться от лишних сантиметров.