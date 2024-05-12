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МЧС привело в готовность дополнительные силы для спасательной операции в Белгороде

МЧС привело в готовность дополнительные силы для спасательной операции в Белгороде

МЧС России привело в готовность дополнительные силы, в том числе группировку специалистов отряда «Центроспас» и центра «Лидер», для проведения поисково-спасательной операции в Белгороде, сообщили 12 мая в ведомстве.

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