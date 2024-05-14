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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У него 4+2 в 9 играх в плей-офф

Кузнецов забросил победную шайбу в 5-м матче серии с «Рейнджерс» и стал 1-й звездой. У него 4+2 в 9 играх в плей-офф

Форвард «Каролины» был признан первой звездой пятого матча серии второго раунда Кубка Стэнли против клуба из Нью-Йорка (4:1, 2-3).

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