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«Вытащил в окно и разорвал»: жительница Верхнего Кебежа рассказала подробности смертельного нападения медведя на соседку

«Вытащил в окно и разорвал»: жительница Верхнего Кебежа рассказала подробности смертельного нападения медведя на соседку

Соседка растерзанной медведем женщины в Красноярском крае рассказала RT подробности трагедии. Хищник вытащил 66-летнюю пенсионерку через окно, когда она решила выглянуть на улицу, услышав шум во дворе.

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