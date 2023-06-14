ВТБ: россияне переключились на сбережения в юанях

Банковские валютные вклады населения России к 2025 году более чем наполовину будут сформированы в юанях, сообщил представитель ВТБ на открывшемся 14 июня в Санкт-Петербурге международном экономическом форуме ПМЭФ-2023.
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