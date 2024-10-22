Заместитель председателя Государственного комитета по делам межнациональных отношений Республики Крым Рефат Дердаров осмотрел строительство многоквартирных домов для граждан из числа реабилитированных народов Крыма в Керчи и Судаке.
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