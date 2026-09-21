Украина из-за ведения боевых действий может потерять более 15 млрд долларов

Украина из-за продолжения боевых действий может потерять в 2027 году до 6,8% ВВП (более 15 млрд долларов) и непосредственно 5,15 млрд долларов доходов бюджета, при том что общая их сумма, согласно проекту, составляет около 72 млрд долларов.
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