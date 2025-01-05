Хакеры Северной Кореи похитили криптовалюты на $676 000 000 в 2024 году

В 2024 году Северная Корея вновь привлекла внимание криптосообщества своими кибератаками. Исследователи из SlowMist зафиксировали несколько крупных атак на криптовалютные биржи и блокчейн-проекты с ущербом более $676 000 000.
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