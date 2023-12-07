ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2023 году до 3,3 трлн рублей

ЦБ повысил прогноз по агрегированной прибыли российских банков в этом году до 3,3 трлн рублей, следует из аналитического обзора регулятора по банковскому сектору, опубликованному в четверг, 7 декабря: «По итогам года ожидается прибыль приблизительно в 3,2–3,4 трлн рублей».