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В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир

В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера в ближайшее время. В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата.

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