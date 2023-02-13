В «Челси» считают Поттера одним из лучших тренеров мира и готовы дать ему несколько лет. Артета в «Арсенале» – ориентир

«Челси» не собирается увольнять Грэма Поттера с поста тренера в ближайшее время. В субботу «Челси» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (1:1) в матче 23-го тура АПЛ – у команды Поттера лишь 2 победы в 13 последних матчах чемпионата.