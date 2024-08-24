В Острогожском районе Воронежской области ввели режим ЧС после атаки БПЛА

Воронежная область минувшей ночью была атакована беспилотниками. Всего, по данынм местных властей, дежурными силами ПВО и средствами РЭБ на территории региона было уничтожено и подавлено пять беспилотных летательных аппаратов.
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