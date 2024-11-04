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Царьград

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Американцы готовятся к гражданской войне: Богачи бегут из США, Цукерберг построил убежище за $100 млн

В преддверии выборов президента Соединённых Штатов, которые состоятся уже 5 ноября, американцы готовятся к новой гражданской войне.

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