На международном фестивале «Площадь искусств» в Санкт-Петербурге победил фильм рязанских авторов

Триумф рязанских кинематографистов на международной арене! Документальная драма «Привет, дорогие рязанцы», созданная талантливой командой из Рязани, одержала заслуженную победу в номинации документального кино на престижном международном фестивале «Площадь искусств», прошедшем в культурной столице России – Санкт-Петербурге.
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