Медведь сорвал ужин пары и напал на женщину в ресторане в Мексике

Медведь ударил женщину по лицу на террасе ресторана в Мексике. Об этом сообщает Daily Mail. Все произошло в отеле Chipinque в Сан-Педро-Гарса-Гарсия, городе на северо-востоке мексиканского штата Нуэво-Леон.
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