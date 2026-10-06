Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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Житель Смоленской области отсудил у фирмы деньги за кухню с дефектами

Житель Смоленской области отсудил у фирмы деньги за кухню с дефектами

«Морозил» два месяца». На помощь жителю Смоленской области пришла федеральная служба Смоленский покупатель кухонной мебели выиграл суд у индивидуального предпринимателя, которые поставил заказ, получив полную оплату, а после игнорировал претензии клиента по дефектам и неисправностям.

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