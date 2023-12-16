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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тамара Дербушева: «На последнем рубеже эмоции взяли верх, и допустила промах. Не смотрела на штрафной круг, просто думала, что надо бежать быстрее»

Накануне Дербушева выиграла спринт. «Слышала стрельбу Солы, старалась остановить себя, чтобы не спешить, а работать спокойно.

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