В Дашково-Песочне и Кальном отключили электричество

Свет отключили на следующих улицах: Кальная; Касимовское шоссе; Касимовский переулок; Кальновский тупик; Быстрецкая; Тимуровцев; Новоселов; Боголюбова; Белинского; Советской Армии; Гражданская; Гражданский проезд.
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