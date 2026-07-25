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Трамп определился с кандидатом в президенты от республиканцев — MS NOW

Трамп определился с кандидатом в президенты от республиканцев — MS NOW

Президент США Дональд Трамп сделал выбор в пользу вице-президента Джей Ди Вэнса как желаемого кандидата на пост главы государства в 2028 году, 25 июля передает телеканал MS NOW со ссылкой на высокопоставленных чиновников Белого дома.

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