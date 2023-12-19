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Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию

Первая партия куриных яиц поступила из Азербайджана в Россию

Первая партия куриного яйца из Азербайджана ввезена в Россию. Об этом сообщается 19 декабря на сайте Россельхознадзора.

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