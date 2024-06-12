Аким города Актау: «Гарантировать бесперебойную подачу воды не можем»

Аким города Актау Улугбек Тналиев рассказал на сегодняшнем брифинге, что гарантировать бесперебойную подачу воды акимат не может, так как ее производство – это технологический процесс, при котором могут быть сбои.
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