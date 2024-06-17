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Царьград

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Зеленский озвучил единственное условие при котором Украина пойдет на переговоры с Москвой

Зеленский озвучил единственное условие при котором Украина пойдет на переговоры с Москвой

Украина пойдет на диалог с России только в том случае, если ВС России совершат акт доброй воли и покинут некоторые ранее занятые территории.

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Зе ой не то что то курит, ну да ладно, мы своё слово сказали, он в ответ прокукарекал, а теперь кто не спрятался, как говориться...
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