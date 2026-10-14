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Эксперт рассказал, что может скрываться за обещанием дружного коллектива в вакансии

Фразы "дружный коллектив" и "семья" в вакансиях раздражают почти каждого пятого россиянина. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на опрос SuperJob.

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