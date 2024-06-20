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Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии

Россия и КНДР меняют военный баланс в Азии

Фото: Владимир Смирнов/POOL/ТАСС Текст: Евгений Поздняков Отношения между Россией и КНДР приобрели качественно новое измерение.

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