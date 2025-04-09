СПАСИБО ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о вое шереметьевских непропущенцах

Иван Агеев

Живу в Ростовской области и воочию вижу "донецких", которые приезжают, в основном, за продуктами. Затовариваются в "Светофоре", "БУМЕ" (оптово-розничный магазины), причём, по самое "не могу", явно для перепродажи. На дорога ведут себя так, как будто правил сроду не читали, да так оно и есть, права сплошь купленные. Не знаю случая, чтобы кто-то устроился здесь на работу, хотя её у нас есть, людей не хватает...