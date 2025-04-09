Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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  • Иван Агеев
    Ты о чём?Трамп, руки прочь...
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СПАСИБО ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о вое шереметьевских непропущенцах

СПАСИБО ЗА ПОДТВЕРЖДЕНИЕ о вое шереметьевских непропущенцах

  Мы недавно делали пост о том, почему поднялся такой вой о шереметьевских непропущенцах и зачем известные медийные «южнорусские» беглецы с Украины с пеной у рта требуют открыть въезд в Россию несчастным украм из Европы, дискредитируя работу ФСБ и погранслужбы России.

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Комментарии
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Иван Агеев
Живу в Ростовской области и воочию вижу &quot;донецких&quot;, которые приезжают, в основном, за продуктами. Затовариваются в &quot;Светофоре&quot;, &quot;БУМЕ&quot; (оптово-розничный магазины), причём, по самое &quot;не могу&quot;, явно для перепродажи. На дорога ведут себя так, как будто правил сроду не читали, да так оно и есть, права сплошь купленные. Не знаю случая, чтобы кто-то устроился здесь на работу, хотя её у нас есть, людей не хватает...
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Александр Симаков
Тот же самое можно сказать и про участие в СВО. Много ли подоляк записалось добровольцами в российскую армию  для освобождения украины от бандеро-фашистских захватчиков?
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16 час.
Александр Широков
Вот это точно! Знаю я &quot;беженцев&quot;  понаехавших после 2014. На СВО они как-то не рванули...
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