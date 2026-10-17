«Факел Ямал» начал Кубок Лиги по футзалу с поражения от «Газпром-Югры». Матч завершился со счетом 3:7, сообщили в пресс-службе ямальского клуба.
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