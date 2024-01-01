Без угрозы для фигуры: петербуржцам объяснили, чем заменить майонез и сметану в салатах

Салат из свежих овощей — крайне полезное блюдо, вкус которого часто определяет заправка или соус. Чем можно заправить блюдо вместо надоевших за новогоднюю ночь майонеза и сметаны рассказали в Роспотребнадзоре.
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