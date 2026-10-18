В тематической дорожной акции вместе с госавтоинспекторами активное участие приняли член Общественного совета при УМВД России по Орловской области, начальник Орловской региональной общественной организации по поиску пропавших, защите и спасению людей в условиях чрезвычайных ситуаций «Поисково-спасательный отряд «Сармат» Олег Тютякин и заместитель начальника ПСО «Сармат» волонтер Дмитрий Кондратьев.