Microsoft сделает «ИИ-кнопку». Это физическая клавиша на клавиатуре

Microsoft представляет клавишу Copilot для интеграции искусственного интеллекта в ПК и ноутбукиКомпания Microsoft готовится к 2024 году, который станет «годом ПК с искусственным интеллектом», и начинает этот трансформационный период с изменения раскладки клавиатуры на новых ноутбуках и ПК.
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