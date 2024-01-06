Microsoft сделает «ИИ-кнопку». Это физическая клавиша на клавиатуре

Microsoft представляет клавишу Copilot для интеграции искусственного интеллекта в ПК и ноутбукиКомпания Microsoft готовится к 2024 году, который станет «годом ПК с искусственным интеллектом», и начинает этот трансформационный период с изменения раскладки клавиатуры на новых ноутбуках и ПК.