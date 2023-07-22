Аргументы недели

98 709 подписчиков

Володин обвинил США и Евросоюз в геноциде народа Украины с использованием «имперских амбиций» Польши

Володин обвинил США и Евросоюз в геноциде народа Украины с использованием «имперских амбиций» Польши

Вячеслав Володин обвинил Соединенные Штаты и Европейский союз в геноциде украинского населения с использованием «имперских амбиций» Варшавы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх