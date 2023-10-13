Кудрявцева словами «несколько лет ада» рассказала об отношениях с миллионером

Кудрявцева словами «несколько лет ада» рассказала об отношениях с миллионеромЛера КудрявцеваПопулярная российская телеведущая Лера Кудрявцева рассказала об абьюзивных отношениях с контролировавшим ее бойфрендом-миллионером.