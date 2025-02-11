Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.