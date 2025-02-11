Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

Внутренняя оккупация: Азербайджан создал на территории РФ альтернативное государство со своим бизнесом, флагами, властными и силовыми структурами

БлокнотРУ Конфликт вокруг «Русского дома» в Азербайджане и уведомление со стороны Баку о прекращении деятельности Россотрудничества, как и остальные действия со стороны этого южного государства, почему-то принято считать, некоей демонстрацией претензий из-за катастрофы самолета AZAL в Казахстане.

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