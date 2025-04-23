Флик: «Неприятно видеть происходящее с Анчелотти»

Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик в преддверии матча с «Реалом» в финале Кубка Испании прокомментировал слухи о том, что возглавляющего мадридцев Карло Анчелотти могут уволить из клуба в ближайшее время.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии