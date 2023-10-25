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В США все надежды на революцию в России «после ее военного проигрыша»

В США все надежды на революцию в России «после ее военного проигрыша»

Политнавигатор США учтут ошибки своей внешней политики в Ираке, Афганистане, Сирии и Ливии и не будут опрометчиво инициировать «трансформацию России» после окончания конфликта на Украине, а пожуют попкорн и подождут, когда «демократические процессы в РФ» произойдут сами собой, как в предыдущие периоды – после неудачных войн.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Может ПОЭТОМУ в Россию сейчас массово возвращаются &quot;беженцы&quot; из России после начала СВО? Получили задание от ЦРУ устроить &quot;революцию&quot; в России, как  майдан в Киеве?... НЕ ПУСКАТЬ ТВАРЕЙ В РОССИЮ!! Не нужны нам революции!!
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3 д.
Алексей Горшков
Он помнит КРЫМСКУЮ ВОЙНУ ?! А я думал - старше Байдена там никого нет - даже прабабушка Пелосси уже в отставке... Он,может, ещё и ВЕТЕРАН ПЕЛОПОНЕССКИХ ВОЙН ? &quot;Будучи лично знакомым с товарищем ШуЛЬбертом&quot; ...
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3 д.
Валерий Ворожищев
Нет! Поздно! И никогда. Наелись всем этим. &quot;Революция&quot; 1991 года дала нам блестящий урок, котоый никем не будет забыт. Мы помним о жертвах этого безумства и больше не хотим это повторять. Пререди планы мирового переустройстве, где мировому паразитизму не будет места, а мы с лихвой получим всё нами потеренное.
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3 д.

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