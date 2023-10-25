В США все надежды на революцию в России «после ее военного проигрыша»

лл лина любимцева Может ПОЭТОМУ в Россию сейчас массово возвращаются "беженцы" из России после начала СВО? Получили задание от ЦРУ устроить "революцию" в России, как майдан в Киеве?... НЕ ПУСКАТЬ ТВАРЕЙ В РОССИЮ!! Не нужны нам революции!!

Алексей Горшков Он помнит КРЫМСКУЮ ВОЙНУ ?! А я думал - старше Байдена там никого нет - даже прабабушка Пелосси уже в отставке... Он,может, ещё и ВЕТЕРАН ПЕЛОПОНЕССКИХ ВОЙН ? "Будучи лично знакомым с товарищем ШуЛЬбертом" ...